Глава дагестанского минюста возглавил Дербент

Мэр Дербента Ахмед Кулиев сегодня, 30 апреля, ушел в отставку по собственному желанию. «Благодарю главу Дагестана Сергея Алимовича (Меликова.— “Ъ”) и всех дербентцев за возможность поработать на благо этого великого города»,— написал на прощание господин Кулиев в своем Telegram-канале.

Новым руководителем древнейшего города России стал Ханлар Пашабеков, который ранее возглавлял республиканский минюст. В качестве исполняющего обязанности главы города Ханлара Пашабекова представил первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Али Ибрагимов.

С апреля 2022 года господин Пашабеков возглавлял республиканский минюст. От этой должности он был освобожден 29 апреля.

Юлия Рыбина, Махачкала