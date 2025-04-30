Такси разъезжаются на каникулы

Такси в Москве подешевеет на майские, заявляют агрегаторы. Желание многих жителей столицы уехать на длинные выходные на дачу или в другой регион снизит спрос на поездки по городу, прогнозируют аналитики «Яндекс Go». Средний чек в праздники может снизиться на 10-15% по сравнению с последней неделей апреля. По данным столичного дептранса, ежедневно услугами такси в среднем пользуются более 1,7 млн пассажиров. Всего в Московском регионе выходят на линию около 200 тыс. легковых такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На стоимость поездки повлияют количество заказов и число свободных водителей на линии. Таксистов в городе станет меньше, прогнозирует представитель «Яндекс Go» Александра Репьева: «В первых числах мая спрос на поездки начнет снижаться. Клиенты по сравнению с предпраздничными днями станут в среднем на 10-15% реже заказывать такси. Но при этом меньше будет и доступных автомобилей: некоторые таксисты тоже предпочтут в эти дни отдохнуть. В среднем число активных водителей снижается на 3-5%, и на линии они проводят на 7-10% меньше времени. Средний чек в праздничные дни снижается на 10-15% по сравнению с последними неделями перед ними.

В майские праздники становится более востребованным такси по межгороду.

Количество предзаказов в соответствующем сервисе на 1 мая выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. В частности, москвичи чаще всего хотят доехать на такси до Чехова, Наро-Фоминска и Истры».

Утром поездки будут стоить дешевле всего, а вечерний час пик сдвинется ближе к ночи, когда заканчиваются развлекательные мероприятия, говорят водители. Но по цене все перебьет время парада на Красной площади и подготовки к нему, уверен глава Московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов: «Когда в Москве было практически 0 градусов, валил снег с дождем, и было очень некомфортно, тогда достаточно долго держались повышенные цены. Если в этом году не будет такой ситуации с погодой, то тарифы сильно колебаться не станут, за исключением позднего вечера, когда люди разъезжаются из театров, кафе, ресторанов. Но окажут влияние и репетиции парада, и его проведение 9 мая, и некоторое время после него, когда будут развозить технику и военнослужащих. Перекрытия в это время тоже скажутся, конечно».

Контроль за водителями на майские праздники усилит ГИБДД. Ведомство анонсировало рейды в течение всех длинных выходных, вплоть до 12 мая. Дополнительные экипажи ДПС и скрытые автомобили будут выявлять вождение в состоянии опьянения и без прав, выезд на встречную полосу и тонировку.

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Юлия Савина