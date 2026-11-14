МИД: Россия выработала меры на случай незаконного изъятия активов
Россия подготовила дополнительные меры на случай незаконного изъятия замороженных за рубежом активов. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.
По словам господина Биричевского, российская сторона считает преждевременным раскрывать конкретное содержание ответных шагов. Однако он отметил, что Россия намерена действовать строго по принципу взаимности, который является основополагающим в международных отношениях.
«Наготове и иные дополнительные меры воздействия на случай, если основная часть наших активов все же будет нелегально изъята», — подчеркнул дипломат. По его словам, необходимо объективно оценивать риски и последствия таких преступных действий, за которые непременно придется отвечать.