Столицы подсели на такси

Теплая зима в этом году повлияла на рынок такси. В начале 2025 года число перевозок таким видом транспорта в российских регионах снизилось на 2% год к году, в Москве и Санкт-Петербурге — выросло на 5% и 3% соответственно. Но на снижение стоимости услуг пока не стоит рассчитывать из-за роста цен на автомобили и их обслуживание, а также дефицита водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В январе—марте 2025 года число поездок на такси по всей России снизилось на 2% год к году, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”. В Москве и Санкт-Петербурге показатель, напротив, вырос на 5% и 3% соответственно. В этих городах количество заказов такси увеличилось из-за высокой деловой активности, уточняют аналитики. В службе заказа такси «Максим» тоже отметили снижение числа поездок. В «Яндекс такси», напротив, утверждают, что количество поездок через платформу выросло, но оператор не предоставил конкретные данные.

За небольшим снижением спроса последовало замедление роста цен на услуги такси. Средний чек в целом по России в январе—марте 2025 года вырос на 7% год к году, до 616 руб. за поездку, в Москве — на 8%, до 825 руб., в Санкт-Петербурге — на 9%, до 630 руб., уточняют в «Платформа ОФД». В 2024 году рост среднего чека составлял 12–13%, добавляют там. По подсчетам Росстата, в феврале 2025 года средняя цена поездки в целом по России составляла 45,28 руб. за 1 км пути, что на 10,9% больше год к году. Годом ранее темпы роста составляли 29,9%. В Москве темпы роста тарифов снизились с 72,8% до 9,4%, в Санкт-Петербурге — с 11,3% до 10,4%.

7 процентов составил в РФ рост средней цены поездки на такси в январе—марте 2025 года в годовом выражении, по данным «Платформы ОФД»

В прошлом году значительный рост цен был обусловлен «перестройкой» бизнеса после принятия закона о такси, говорит зампред профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов. В этом году рост цен сдерживался из-за желания части населения сэкономить и выбора в пользу общественного транспорта, тем более что мягкая зима позволяла реже пользоваться такси, отмечают в службе «Максим». Россияне перешли к сберегающей модели поведения, около четверти из 1,7 тыс. опрошенных в феврале 2025 года назвали одним из способов экономить поездки на такси, подтверждает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Этой зимой из-за теплой погоды россияне чаще пользовались личными авто, меньше вызывали такси для запуска своих машин (услуга «прикуривания»), поясняют в «Платформа ОФ». Из-за малоснежной зимы было меньше пробок, поездки проходили быстрее, хватало свободных водителей, в результате чего система чаще находилась в балансе спроса и предложения, и повышающий ценовой коэффициент стоимости услуги срабатывал реже, добавляют в «Яндекс такси».

Цены на перевозки не могут увеличиваться опережающими темпами в условиях, когда платежеспособный спрос на услугу снижается, отмечают в такси «Максим». Но об остановке роста цен и тем более их снижении речи пока не идет. Стоимость поездок продолжит расти из-за увеличения затрат перевозчиков в связи с существенным ростом утилизационного сбора при покупке автомобилей и высокой ключевой ставкой Центробанка, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Это усложнило покупку новых машин, в том числе через автокредитование и лизинг, которые теперь стали заметно дороже, уточняет она.

Спрос на автомобили при этом снизился. По итогам марта 2025 года, по предварительным прогнозам «Автостата», объем продаж новых машин по всей стране сократится на 40%, до 80 тыс. штук (см. “Ъ” от 20 марта). Расходы на топливо, запчасти и техническое обслуживание автомобилей также продолжают расти, что негативно влияет на цену услуг такси для пассажиров, отмечает Ирина Зарипова. Даже если рост цен на поездки замедлится, услуги перевозки могут стать менее востребованными из-за экономической ситуации в стране, не исключают в такси «Максим».

На отрасль продолжают влиять и другие негативные факторы. Несмотря на сбалансированный спрос, ситуация с дефицитом водителей такси не улучшилась: около 77% таксопарков практически во всех регионах страны заявляют о нехватке водителей, говорит Ирина Зарипова. Ранее в «Яндекс такси» прогнозировали, что к концу 2024 годку на российском рынке такси будет не хватать 130 тыс. водителей. Сейчас отток водителей из отрасли не такой быстрый, как в прошлом году, но в целом эта тенденция сохраняется, резюмируют в службе «Максим».

Дарья Андрианова