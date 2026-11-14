В Белгородской области нашли тела жены и дочери погибшего при атаке БПЛА
В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области при разборе последствий удара беспилотника вооруженных сил Украины обнаружены тела еще двух погибших. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось о гибели мужчины от попадания дрона в частный дом и ранении одного человека. Позже на месте происшествия нашли тела его супруги и 24-летней дочери. В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибших.
Удар БПЛА полностью разрушил жилой дом. После взрыва возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Второй пострадавший получил травмы головы, но отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте.