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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Происшествия

В Белгородской области нашли тела жены и дочери погибшего при атаке БПЛА

В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области при разборе последствий удара беспилотника вооруженных сил Украины обнаружены тела еще двух погибших. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось о гибели мужчины от попадания дрона в частный дом и ранении одного человека. Позже на месте происшествия нашли тела его супруги и 24-летней дочери. В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибших.
Удар БПЛА полностью разрушил жилой дом. После взрыва возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Второй пострадавший получил травмы головы, но отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте.
Атаки беспилотников
Белгородская область
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