Прокуратура Петербурга просит запретить трек иноагента Noize MC

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в Приморский районный суд города административный иск о запрете композиции «Кооператив "Лебединое озеро"» рэпера Noize МС (Иван Алексеев, признан иноагентом). Об этом руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедва сообщила в Telegram-канале «Лебединое озеро».

Из иска прокуратуры следует, что трек рэпера «формирует негативное отношение к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам». Кроме того, в композиции используются унизительные и оскорбительные характеристики, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ».

Надзорное ведомство просит суд запретить доступ к песне по двум ссылкам. Материалы иска для рассмотрения переданы судье.

В марте этого года композицию «Кооператив "Лебединое озеро"» вместе с другими треками рэпера («Криокамеры» и «Страна Дождей») удалили со стриминговых сервисов «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка».

Полина Мотызлевская