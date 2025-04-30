КамАЗ отчитался об убытках в 12 млрд рублей по РСБУ

Чистый убыток ПАО КамАЗ по итогам первого квартала 2025 года составил 12,46 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по РСБУ. За первый квартал прошлого года прибыль КамАЗа составила 1,44 млрд руб.

Валовая прибыль компании за этот период составила 204 млн руб. Это в 31,5 раза меньше, чем годом ранее (6,43 млрд руб.). Убыток от продаж составил 5,55 млрд руб. В прошлом году компания отчитывалась о прибыли в размере 1,2 млрд руб. Также на 29,4% упала и выручка. Она составила 57,92 млрд руб. против 82 млрд руб. за первый квартал прошлого года.

В начале апреля стало известно, что по итогам прошлого года прибыль КамАЗа по МСФО упала в 28 раз. В 2023 году прибыль компании превышала 20,4 млрд руб., а в 2024 году составила 731 млн руб.