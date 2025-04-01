Прибыль КамАЗа по МФСО упала в 28 раз

Прибыль ПАО КамАЗ по итогам 2024 года составила 731 млн руб. Этот показатель в 28 раз меньше, чем за прошлый год,— в 2023 году прибыль компании превышала 20,4 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МФСО (.pdf). Показатель EBITDA за 2024 год составил 33,6 млрд руб., за год до этого показатель был равен 38,96 млрд руб.

«На динамику чистой прибыли существенное влияние оказал рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25%»,— пишет пресс-служба компании.

Годовая выручка группы составила 393,7 млрд руб., себестоимость продаж — 332,2 млрд руб., валовая прибыль — 61,9 млрд руб. «Результаты 2024 года были ожидаемыми и прогнозируемыми. ПАО "КамАЗ", находясь под санкционным давлением, продолжает программу импортозамещения и проекты по модернизации производства и развитию нового модельного ряда»,— сообщила пресс-служба компании. Инвестиции за 2024 год составили 8% от выручки, что соответствует уровню прошлого года, добавили там.

КамАЗ за год выпустил более 54,6 тыс. единиц коммерческой автотехники, что на 3% больше, чем в 2023 году. Среди произведенных машин — более 41 тыс. грузовой автотехники, 4368 прицепов и полуприцепов, 1596 автобусов и 688 электробусов, 554 автобетоносмесителя, а также 5742 единицы средне- и малотоннажных автомобилей.