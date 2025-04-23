Президент Сербии примет отложенное решение

Патриарх Сербский Порфирий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 22 апреля заверил, что президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы «несмотря на ситуацию в Европе». То, что сербского лидера ждут в этот день в российской столице, подтвердил и президент РФ. Впрочем, источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, полагают, что Александр Вучич окончательно определится с визитом 9 мая в Москву, скорее всего, «только перед самой этой датой — из опасения разрыва в случае поездки с Евросоюзом, на который завязана сербская экономика». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Marton Monus / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marton Monus / Reuters

Тему приезда Александра Вучича в Москву поднял на встрече с патриархом Сербским Парфирием президент РФ. «9 мая ждем президента Сербии в Москве на торжества, посвященные Победе в Великой Отечественной войне»,— подтвердил Владимир Путин сделанное сербскому лидеру несколькими месяцами ранее приглашение. В ответ патриарх Сербский заверил, что Александр Вучич в этот день непременно приедет в Москву.

«С президентом у нас очень хорошие отношения,— сказал патриарх.— Он передавал вам свои приветствия и сказал мне, что будет здесь 9 мая, несмотря на ситуацию в Европе».

Приезд в Москву на празднование Дня Победы президент Сербии и сам подтверждал не раз в последние месяцы. В начале марта после телефонного разговора с президентом РФ Александр Вучич сообщил, что для него было «особой честью подтвердить визит в Российскую Федерацию 9 мая». «Буду во главе сербской делегации на праздновании 80-летия победы над фашизмом и с гордостью буду представлять Сербию на Красной площади»,— добавил сербский президент.

Однако в середине апреля последовало жесткое предупреждение из Брюсселя. «Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято нами легкомысленно, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе»,— заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Кому именно было адресовано это предупреждение, она уточнять не стала. Но с учетом того, что на парад Победы в Москву Кремль из членов и кандидатов в члены ЕС пригласил только президента Сербии, получалось, что слова главы дипломатии ЕС адресованы лично Александру Вучичу, который к тому времени не только принял приглашение лично приехать на парад на Красной площади, но и дал указание, чтобы в нем участвовали сербские военные.

После предупреждения из ЕС Александр Вучич уже не говорил о своем визите в Москву 9 мая столь же определенно.

В обращении к нации 16 апреля он заявил, что «предстоит период интенсивной дипломатической активности и давления». «Не знаю, какие санкции последуют и сможет ли наша армия выдержать это давление, или нет»,— поделился президент своими сомнениями.

Тем не менее он заверил тогда, что «на данный момент» не изменил решения о поездке в Москву, «а дальше посмотрим, как будут развиваться события». И вот теперь приезд Александра Вучича 9 мая в Москву подтвердил президенту РФ патриарх Порфирий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом (справа) и патриархом Сербским Порфирием

Фото: Гавриил Григоров / POOl / РИА Новости Президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом (справа) и патриархом Сербским Порфирием

Фото: Гавриил Григоров / POOl / РИА Новости

Впрочем, источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, полагают, что президент Сербии окончательно определится с поездкой 9 мая в Москву, скорее всего, «только перед самой этой датой». «Александр Вучич понимает, что приезд на российский парад означал бы для него фактический разрыв с Евросоюзом, на который в значительной мере завязана сербская экономика,— поясняют собеседники “Ъ”.— К тому же после этого ЕС бы наверняка однозначно поддержал массовые протесты сербских студентов и оппозиции».

Такое предположение подтверждают и в сербской оппозиции, и среди сербских экспертов. «Выбор перед Вучичем прост — между Москвой и Брюсселем,— говорит один из оппозиционных лидеров Душко Лопандич.— С учетом его прежней политики не станет большой неожиданностью, если он отправится в Москву и подтвердит отказ от европейского пути». «Если президент не продемонстрирует сейчас солидарность с Евросоюзом, как сам ЕС демонстрирует в отношении Сербии и самого Вучича, это приведет к заморозке отношений между Брюсселем и Белградом, и цена для Сербии будет очень высокой»,— заявил “Ъ” бывший сербский дипломат, а ныне политолог Сречко Джукич.

Так или иначе, нынешнюю ситуацию многие в Белграде сравнивают с историей об участии Александра Вучича в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября прошлого года. Туда его также публично пригласил в начале сентября президент РФ. Тем не менее Александр Вучич сначала отложил принятие решения до 15 октября, а потом и вовсе объявил, что на саммит не поедет, поскольку «у нас в это время важные гости из-за рубежа, как говорится, будет напряженно на пятачке перед воротами».

Геннадий Сысоев