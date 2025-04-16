Вучич исключил отказ от поездки в Москву 9 мая из-за давления ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не откажется от поездки в Москву на парад Победы 9 мая, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза. Он подчеркнул, что публично объявил о планах поехать на мероприятие еще восемь месяцев назад. По его словам, Белграду необходимо поддерживать контакты с Москвой по многим вопросам.

«Три года не был там перед этим, уже больше того — с ноября 2021 года, и официально не встречался с президентом РФ в отличие от многих европейских лидеров. А Сербия внесла значительный вклад в борьбу против фашизма, чем мы гордимся. И это было ключевой причиной, почему я на это согласился, и в то же время мы должны разговаривать с нашими российскими друзьями о дальнейших поставках газа, "Нефтяной индустрии Сербии" и на многие другие важные темы»,— сказал Александр Вучич в обращении к гражданам (цитата по Blic).

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия как для членов ЕС, так и стран—кандидатов на вступление в объединение. К последним, в частности, относится Сербия. Посетить Москву 9 мая планирует и премьер-министр входящей в ЕС Словакии Роберт Фицо. Он назвал требование госпожи Каллас неуважительным.

Лусине Баласян