Арестовали членов ОПС, похищавших деньги участников СВО в аэропорту Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца членов организованного преступного сообщества (ОПС), похищавших деньги у бойцов СВО. Ими оказались шесть жителей Подмосковья. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и кражах (ст. 158 УК РФ).

Под стражу взяли:

Алексея Андреева;

Артура Юсупова;

Игоря Морозова;

Сергея Волоруева;

Александра Лебедева;

Викторию Калачеву.

Источник «Ъ» сообщил, что ОПС создали два других фигуранта в январе 2024 года. Их целью были вымогательство, мошенничество и кражи денег у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево. В деле фигурируют суммы от 14 тыс. до 70 тыс. руб. Другие подробности дела не приводятся.

Никита Черненко