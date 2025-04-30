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Арестовали членов ОПС, похищавших деньги участников СВО в аэропорту Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца членов организованного преступного сообщества (ОПС), похищавших деньги у бойцов СВО. Ими оказались шесть жителей Подмосковья. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и кражах (ст. 158 УК РФ).

Под стражу взяли:

  • Алексея Андреева;
  • Артура Юсупова;
  • Игоря Морозова;
  • Сергея Волоруева;
  • Александра Лебедева;
  • Викторию Калачеву.

Источник «Ъ» сообщил, что ОПС создали два других фигуранта в январе 2024 года. Их целью были вымогательство, мошенничество и кражи денег у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево. В деле фигурируют суммы от 14 тыс. до 70 тыс. руб. Другие подробности дела не приводятся.

Никита Черненко

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