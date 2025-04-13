СКР начал проверку после пожара в жилом доме с четырьмя пострадавшими в ХМАО

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному (ХМАО-Югра) организовало проверку после пожара в жилом многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате происшествия четыре человека пострадали.

По данным окружной прокуратуры, инцидент произошел ночью 12 апреля в доме по ул.Промышленная,9 в Ханты-Мансийске. «Произведена эвакуация 35 человек. Огнеборцами переданы 4 пострадавших человека в карету скорой помощи. Огонь ликвидирован в 22:32 на площади 70 кв.м.», — отметили в окружном МЧС. В департаменте здравоохранения Югры добавили, что одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что для пострадавших развернут пункт временного пребывания на базе школы №6. «Держу вопрос оказания помощи пострадавшим на личном контроле», — подчеркнул глава региона.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекались 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Мария Шараева