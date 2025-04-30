Пособия для студенческих семей достигнут в Петербурге почти 19 тысяч рублей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало проект закона об увеличении размера ежемесячного пособия для студенческих семей. Объем выплаты достигнет 18749 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный губернатором города Александром Бегловым, рассмотрели на заседании парламента 30 апреля. Депутатам об инициативе рассказал представитель градоначальника в ЗакСе Константин Сухенко.

Студенческой семьей, согласно тексту законопроекта, являются молодые люли, впервые получающие образование по программам бакалавриата или специалитета. На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет 3457 рублей. После принятия проекта закона, он будет увеличен почти в 5,5 раза.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что программу по повышению рождаемости в Петербурге профинансируют на 848 млн рублей.

Татьяна Титаева