Программу по повышению рождаемости в Петербурге профинансируют на 848 млн рублей

На мероприятия и меры по поддержке в целях повышения рождаемости в Санкт-Петербурге до 2036 года направят 848 млн рублей. Эту сумму сформируют средства из бюджета города и федеральной казны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Программа по повышению рождаемости была утверждена 25 марта в ходе заседания правительства Петербурга. О том, сколько денежных средств на нее будет выделено, заявила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова. Чуть менее половины поступят из федерального бюджета.

Один из приоритетов Смольного — молодые семьи. Правительство намерено стимулировать петербуржцев рожать раньше, поскольку средний возраст рожениц составляет 30-31 год. В частности, беременным студенткам будут разово выплачивать по 100 тыс. рублей, как это уже принято в других регионах. Также в образовательных учреждениях появятся комнаты матери и ребенка.

Продолжится работа по линии многодетных семей. Детям предоставят компенсацию в 50% стоимости обучения в университетах и институтах города. Помимо этого, будет расширена программа погашения ипотечного кредита до 1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что многодетным семьям Петербурга могут компенсировать стоимость обучения в колледжах.

Татьяна Титаева