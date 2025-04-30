Под музей кочевых цивилизаций в Башкирии выделили 43 га земли

Автономная некоммерческая организация «Евразийский музей кочевых цивилизаций» получит в аренду без проведения торгов 43,4 га земель в Чишминском и Еремеевском районе Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вид разрешенного использования земель — историко-культурная деятельность. Территория предоставляется для реализации инвестиционного проекта «Создание Евразийского музея кочевых цивилизаций», говорится в документе.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с организацией договор аренды земельного участка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2023 года Радий Хабиров без торгов предоставил музею 19,5 га земли у села Верхние Термы. В марте этого года он распорядился предоставить АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» 5,6 га в Еремеевском сельсовете Чишминского района для историко-культурной деятельности. Тем же распоряжением площадь участка, который был представлен АНО в сентябре 2023 года, была уменьшена с 19,5 до 16,7 га. Таким образом, общая площадь земель, которыми располагал музей, составила 22,3 га.

Наталья Балыкова