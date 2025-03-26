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Глава Башкирии выделил дополнительные 5,6 гектаров для музея кочевых цивилизаций

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» 5,6 га в Еремеевском сельсовете Чишминского района для историко-культурной деятельности. Участок находится примерно в 10 км от поселка Чишмы и относится к землям особо охраняемых территорий. На соседнем участке расположен визит-центр Евразийского музея. На западной границе участок примыкает к памятнику федерального значения Мавзолей Тура-хана.

Глава Башкирии Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тем же самым распоряжением площадь участка, который был представлен АНО в сентябре 2023 года, была уменьшена с 19,5 до 16,7 га. Документ опубликован на портале правовой информации.

АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» зарегистрирована в марте 2023 года. Деятельность учреждения субсидирует правительство Башкирии. По задумке Радия Хабирова, музейный комплекс объединит каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека. Кроме того, на территории планируется создание спа-комплекса и центра башкирской лошади и ловчих птиц. В июле 2024 года был открыт визит-центр музея.

Идэль Гумеров

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