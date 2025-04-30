ННГУ будет готовить специалистов в области демографии

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского будет готовить специалистов в области демографии по направлению «Социология», сообщили в вузе. Магистерская программа «Демография» направлена на обучение анализу демографической ситуации в России и регионах и выработку решений по ее улучшению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В аудиторию программы входят профильные муниципальные и областные чиновники, ответственные за демографическую ситуацию. Руководитель программы — завкафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ Сергей Судьин.

Магистерская программа рассчитана на два года обучения, для абитуриентов открыто 15 бюджетных мест, добавили в вузе.

Владимир Зубарев