«Биннофарм Групп» объявила итоги третьего конкурса на лучшую благотворительную инициативу «Дари добро»

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» третий год подряд проводит грантовый конкурс среди сотрудников, направленный на выявление лучших практик добровольческой деятельности. Цель мероприятия — поддержка волонтёрских инициатив, реализация социально значимых проектов и развитие корпоративного добровольчества. Бюджет, выделенный на финансирование победителей, составил 1 миллион рублей.



Всего сотрудники компании представили 13 заявок. Эксперты оценивали проекты по таким критериям, как социальная значимость, практичность предложений, эффективность механизмов реализации, реалистичность бюджета и вовлеченность волонтёров.

Алла Громова, директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп»:

«Для нас конкурс «Дари добро» — это не просто традиция, а важная часть корпоративной культуры. Третий год подряд мы видим, как искренне наши сотрудники хотят менять жизнь к лучшему: в этом году из 13 заявок мы выбрали шесть по-настоящему сильных проектов — от помощи ветеранам до поддержки детей с инвалидностью. Миллион рублей грантовых средств — это не просто финансирование, а инвестиции в конкретные добрые дела, которые помогут сотням людей в разных уголках страны. Это и есть социальная ответственность «Биннофарм Групп» в действии».

Победителями конкурса стали шесть инициатив. В Кургане будет благоустроена придомовая территория ветерана Великой Отечественной войны. В Серпухове проведут капитальный ремонт коридоров комплексного центра социального обслуживания и реабилитации для детей с инвалидностью. В Калужской области организуют досуговое пространство для воспитанников социального приюта. В Ставропольском крае оборудуют игровую зону в подшефном детском доме. В Краснодарском крае реализуют проект по озеленению территории и созданию условий для арт-терапии в психоневрологическом интернате. В Иркутске окажут поддержку матерям и детям, находящимся в кризисном центре. Реализация этих проектов направлена на улучшение качества жизни социально уязвимых групп населения в разных регионах России.

ООО «Биннофарм Групп»