Медицинский центр для лечения онкологии построят в Сириусе

Медицинский клинический центр для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями построят на территории научно-технологического кампуса в Сириусе. Он будет специализироваться на оказании помощи жителям Сириуса, на высокотехнологичной и персонализированной медицине, проводить программы подготовки и переподготовки кадров, а также станет площадкой для производства новых биотехнологических препаратов, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работа по его созданию ведется в рамках международного конкурса на разработку мастер-плана инновационных районов Сириуса.

«В первую очередь клиника будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь пациентам любого возраста. В центре будет успешно соединяться применение передовых технологий диагностики и лечения, а также проведение научных исследований. Также в центре будет организован специальный участок для производства инновационных биотехнологических препаратов, направленных главным образом на лечение онкологии»,— рассказала генеральный директор Медицинского центра «Сириус» Диляра Медведская.

Для работы с экстренными пациентами на территории медцентра будет предусмотрена вертолетная площадка. А для студентов и действующих врачей на базе клиники будет предусмотрены программы аспирантуры, ординатуры, переподготовки кадров и повышения квалификации.

Второй конкурсный участок, с которым работают архитекторы, предполагает создание второй очереди научно-технологического кампуса Университета «Сириус», который строится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Здесь появятся жилые кварталы для студентов, преподавателей, резидентов Инновационного центра, новые лаборатории и научные полигоны.

Александра Каверина