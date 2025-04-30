В Екатеринбурге определили победителей регионального отбора «Умницы и умники»

В Свердловской области состоялся финал регионального отбора Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Уже второй год мероприятие проходит в одном из знаковых и красивых мест Екатеринбурга — доме Н.И. Севастьянова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Региональный отбор на телеолимпиаду организуют министерство образования и молодежной политики Свердловской области, благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (акционера корпорации «ВСМПО-АВИСМА») и Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» при поддержке Уральского института управления — филиала РАНХиГС, Гуманитарного университета, «Дворца молодежи», УрГПУ, Института развития образования и УрФУ.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выразил искреннюю благодарность за организацию возможности, позволяющей талантливым школьникам раскрыть свой потенциал, способности и заявить о себе. «Это очень важно и для ребят, и для их родителей, для педагогов, для всей системы образования, — подчеркнул он на торжественной церемонии открытия финала. — Хорошо помню, как сам в школьные годы с большим интересом смотрел эту программу и искренне завидовал ее участникам — ребятам, которые легко отвечали на самые каверзные вопросы, свободно оперировали историческими фактами, датами, событиями. Конечно, за всей этой легкостью стоит огромный труд, настойчивость, стремление к новым знаниям, умение их систематизировать».

Заключительный этап регионального отбора проходил по всем правилам телеолимпиады: девять умников и умниц вышли на агоны, еще девять теоретиков отвечали из зала на вопросы по теме финала — жизнь и творчество Антона Павловича Чехова. До этого 18 школьников из Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, Нижней Туры, Камышлова, Серова и других городов успешно прошли два этапа отбора: дистанционный и очный полуфинал.

По итогам финала победителями стали Вероника Бабукова из Камышлова, Максим Легкий и Савва Кулиш из Екатеринбурга, а специальными призерами от ведущего Юрия Вяземского — Полина Панова из Камышлова и Мария Кочегарова из Режа.

«Я очень доволен финалом. Хочется, чтобы как всегда хотя бы один свердловский победитель выиграл потом у меня в финале и стал студентом или студенткой МГИМО, как и положено для участников из Свердловской области», — отметил Юрий Вяземский.

Все пять участников получили денежное вознаграждение от фонда «Эмпатия» в размере 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. Кроме того, победители и призеры без дополнительных испытаний смогут бесплатно поехать на съемки всероссийской телевизионной олимпиады в Москву этой осенью. А те, кто поступит по результатам игры в МГИМО или любой свердловский вуз, будут получать специальную стипендию от благотворительного фонда «Эмпатия» в течение первого учебного года, добавила директор фонда Юлия Уварова.