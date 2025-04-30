Штаб-квартиру Сбербанка планируют возвести на намыве Васильевского острова

Общество с ограниченной ответственностью «Барус», которое связывают со Сбербанком, получило градостроительный план по участку площадью 10,6 га на намыве Васильевского острова, сообщает «Деловой Петербург». Он находится между Морским пассажирским портом и ЗСД. Сейчас площадка занята стихийным водоемом и диким пляжем.

По словам гендиректора ООО «ЦКЭ им. Плетцер» Алины Плетцер, градостроительный план содержит исходные данные для осуществления архитектурно-строительного проектирования. Его получение можно интерпретировать как намерение собственника реализовать проект или использовать участок.

Планам строительства штаб-квартиры Сбербанка на намывных территориях более десяти лет. Первые очертания проекта были представлены в 2020 году. Речь шла о 100 тыс. кв. метров офисов.

В проекте планировки, утвержденном еще в 2007 году, уточняется, что площадь объекта может составлять почти 300 тыс. кв. м. В проекте Правил землепользования и застройки, которые в этом году должен утвердить Смольный, говорится о высоте объекта — 70 м.

Бывший председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо в 2021 году заявлял, что на новой площадке сконцентрируются все службы корпорации, включая новые направления. На сегодня у Сбербанка две основные площадки — на улице Красного Текстильщика и Невском проспекте. Остальные площади компания арендует.

Ранее «Ъ» сообщал, что прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) за первый квартал 2025 года составила 436,1 млрд руб. и превысила прошлогоднюю на 9,7%.

Андрей Маркелов