Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первый квартал

Прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) за первый квартал 2025 года составила 436,1 млрд руб. и превысила прошлогоднюю на 9,7%. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что на фоне высоких процентных ставок в экономике и мер Банка России по охлаждению кредитования темп роста совокупного кредитного портфеля замедлился до 0,5% с начала года, а привлеченные средства корпоративных и розничных клиентов выросли за квартал на 2,9%.

«Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению AI-агентов для реализации нашей стратегии»,— заявил господин Греф.

Стоит отметить, что результаты Сбербанка оказались лучше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что чистая прибыль Сбербанка вырастет до 420 млрд руб. за первый квартал. При этом чистый процентный доход прогнозировался на уровне 811 млрд руб., а чистый комиссионный доход — на уровне 195 млрд руб.

Опубликованные банком результаты оказались хоть и ненамного, но выше прогнозных. Так, чистый процентный доход составил 832,4 млрд руб., что выше прошлогоднего на 18,9%, а чистый комиссионных доход — 203,2 млрд руб., что больше результата первого квартала 2024 года на 10,4%. При этом показатели Сбербанка заметно превзошли результаты по МСФО за первый квартал другого крупнейшего российского банка, ВТБ: по прибыли и чистому комиссионному доходу — примерно в 3 раза, по чистому процентному доходу — более чем в 15 раз.

О том, как Банк России дал легкий намек на снижение ставки,— в материале «Ъ» «ЦБ стал нейтральнее».

Максим Буйлов