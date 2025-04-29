Вывоз лесопродукции из Удмуртии в другие регионы РФ увеличился на 21% за год

42,17 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в другие регионы России с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

26 апреля специалисты управления проконтролировали отправку 0,46 тыс. куб. м лесопродукции для вывоза в Татарстан. Вся продукция прошла лабораторный контроль, карантинные вредные организмы не обнаружили.

Напомним, 74 куб. м оцилиндрованных бревен елей и сосны экспортировали из Удмуртии в Узбекистан с начала года для монтажа бань. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.