Новым сити-менеджером Салавата стал 53-летний Марат Загидуллин

Депутаты горсовета Салавата единогласно избрали главой городской администрации Марата Загидуллина. В заседании совета принимал участие исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Азат Бадранов.

По данным пресс-службы горсовета, Марат Загидуллин родился в 1972 году в Стерлибашевском районе. Образование получил в Стерлитамакском государственном педагогическом институте и Академии экономической безопасности МВД России. Ранее он был директором Стерлитамакском политехнического колледжа, в январе 2025 года получил звание «Заслуженный работник образования Башкирии».

С ноября 2024-го по начало апреля 2025 года администрацию Салавата возглавлял Альберт Муталов, который, по словам главы Башкирии Радия Хабирова, «останется в команде». Исполнял обязанности сити-менеджера до сегодняшнего дня первый заместитель главы администрации Артур Рундау.

Идэль Гумеров