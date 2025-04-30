Мишустин дал старт строительству автомоста между Россией и КНДР

Премьер Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае. Он соединит Россию с КНДР. С северокорейской стороны в церемонии поучаствовал председатель кабинета министров Пак Тхэ Сон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ожидается, что мост будет готов через полтора года, к лету 2026-го. Протяженность моста составит примерно 850 м. Из них 300 м построит РФ. Кроме того, с российской стороны возведут 2,4 км подходов.

Правительства двух стран подписали соглашение о строительстве моста через Туманную в июне 2024 года. Документ утвердили в рамках визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Впервые о планах создать на границе автомобильный мост стало известно в 2018-м.