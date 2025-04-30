Суд в Уфе рассмотрит дело взявшей кредит на имя клиента сотрудницы банка

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего руководителя отдела продаж банка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Обвиняемой инкриминируется неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и кража с причинением значительного ущерба, в крупном размере с банковского счета (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158).

По версии следствия, в марте 2023 года фигурантка уголовного дела, имея доступ к программе с данными клиентов, изменила номер телефона одного из них на свой. Используя мобильное приложение, она оформила кредит на сумму более 300 тыс. руб. и получила дебетовую карту на имя клиента. Деньги она присвоила.

Обвиняемая признала вину и возместила ущерб на сумму более 290 тыс. руб.

Майя Иванова