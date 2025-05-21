Сегодня исполняется 70 лет секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Сергей Кужугетович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! На протяжении всего своего трудового пути Вы проявляете мужество, стойкость, верность принципам и преданность Отечеству. Занимая важнейшие государственные посты, Вы посвятили свою жизнь служению стране, укреплению ее обороноспособности, обеспечению безопасности граждан и защите национальных интересов России. В этот день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и реализации всех намеченных планов на благо Родины!

Поздравления передает первый заместитель председателя Совета федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев:

— Уважаемый Сергей Кужугетович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ваша яркая биография во многом стала отражением эпохи, а главные вехи жизни неразрывно связаны с ключевыми этапами развития страны. Особо подчеркну Ваш вклад в становление партии «Единая Россия». Свойственные Вам государственное мышление и способность к диалогу с людьми разных взглядов всегда укрепляли позиции ведущей политической силы. Пусть Ваши опыт и мудрость долгие годы продолжают вдохновлять единомышленников. Желаю здоровья, энергии и новых успехов в служении Родине.

Сегодня исполняется 74 года полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юрий Чайка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев:

— Уважаемый Юрий Яковлевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Занимая пост министра юстиции, генерального прокурора или полномочного представителя президента на Северном Кавказе, Вы всегда своим безусловным приоритетом выбираете оказание помощи людям. Это характеризует Вас как настоящего профессионала и истинного патриота нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, выполнения намеченных планов и новых успехов во благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»