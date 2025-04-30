Годовая инфляция в марте в Башкирии составила 9,9%

В марте инфляция в Башкирии достигла 9,9% в годовом выражении, при этом за месяц цены выросли на 0,5%, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее выросла стоимость молочной продукции — на 20,25% за год. Подорожание связано с увеличением затрат производителей, отметили в банке. В то же время цены на яйца заметно снизились благодаря увеличению производства в птицеводческих хозяйствах — минус 23,42%

Среди непродовольственных товаров подорожали печатные издания, строительные материалы, медицинские товары: на 18,5%, 9,58% и 8,56% соответственно. Снижение цен коснулось электроники и бытовой техники из-за уменьшения спроса. Средства связи подешевели на 9,13%, персональные компьютеры на 3,96%, телерадиотовары — на 7,14%, а бытовая техника подорожала на 5%.

В сфере услуг заметно выросла стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах из-за повышения затрат перевозчиков — на 13,99%. Однако цены на отдых внутри региона снизились на 10,62%, что связано с окончанием зимнего горнолыжного сезона, отмечают в Нацбанке.

Олег Вахитов