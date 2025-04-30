План «Ковер» ввели сразу в трех регионах России

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в трех регионах России: Иваново, Нижнем Новгороде и в Ярославле. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации. В Иваново ограничения действуют с 02:45 мск, в Нижнем Новгороде — с 03:07 мск, в Ярославле — c 03:07 мск.

Обычно подобные ограничения вводят при возможной опасности атаки БЛПА. Ранее в ночь на 30 апреля беспилотники атаковали пригород Рыльска в Курской области. В результате пострадали двое мужчин и женщина.