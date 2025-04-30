Три мирных жителя пострадали при ударах БПЛА по пригороду курского Рыльска

Беспилотники ВСУ атаковали пригород Рыльска Курской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, 45-летний мужчина и 21-летняя девушка получили резано-ушибленные ранения головы, рук и ног. Они находятся в Рыльской больнице.

Также пострадал мужчина 1975 года рождения. Врачи диагностировали у него резаные раны руки и ноги, от госпитализации мирный житель отказался.

Повреждения установлены в трех двухэтажных МКД, частном доме и детском саде. В одной из двухэтажек загорелась кровля — ее уже потушили, угрозы для соседних зданий нет.

Алина Морозова