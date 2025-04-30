Небензя: Россия готова к прямым переговорам с Украиной

Представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что несмотря на проблему с легитимностью президента Владимира Зеленского, Россия готова к прямым переговорам с Украиной. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по теме конфликта.

Господин Небензя добавил, что Россия считает временное прекращение огня с 8 по 10 мая в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне, предложенное президентом Владимиром Путиным, возможным первым шагом к прямым переговорам между странами. «Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима»,— сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Соединенные Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.