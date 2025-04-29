Страны БРИКС выступили за совместную борьбу с терроризмом

Главы МИДов стран БРИКС подписали совместную декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Среди прочего министры решительно осудили любые акты терроризма и выступили за согласованную борьбу с террористическими организациями. Отдельно они осудили теракт в Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек.

«Министры призвали к согласованным действиям против всех организаций и лиц, признанных ООН террористическими. Они также призвали к скорейшей доработке и принятию Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в рамках ООН»,— говорится в декларации, которая опубликована на сайте МИД Бразилии.

Декларация состоит из 62 пунктов. В ней в том числе указано, что страны БРИКС:

выступили за отмену односторонних экономических санкций;

надеются на устойчивое урегулирование конфликта на Украине;

поддержали использование национальных валют в торговле и расчетах;

обеспокоены резким ростом фейковых новостей;

выступили за развитие ИИ в интересах стран глобального Юга.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходила в Рио-де-Жанейро 28 и 29 апреля. Глава МИД России во время визита в Бразилию провел в том числе двусторонние встречи с министрами внешнеполитических ведомств Китая, Бразилии, Таиланда и Боливии.

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Петр Бузлаев