Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде обыграл американца Брэндона Накашиму и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований превысил €8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ana Beltran / Reuters Фото: Ana Beltran / Reuters

Медведев и Накашима провели на корте 1 час 48 минут. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4. В мировом рейтинге ATP Медведев занимает 10-е место, Накашима — 32-е.

Соперник Медведева по четвертьфиналу определится в матче между американцем Тейлором Фрицем и норвежцем Каспером Руудом.

Финал турнира пройдет 4 мая. В прошлом году победителем розыгрыша стал россиянин Андрей Рублев.

Таисия Орлова