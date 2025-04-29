Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде обыграл американца Брэндона Накашиму и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований превысил €8 млн.
Фото: Ana Beltran / Reuters
Медведев и Накашима провели на корте 1 час 48 минут. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4. В мировом рейтинге ATP Медведев занимает 10-е место, Накашима — 32-е.
Соперник Медведева по четвертьфиналу определится в матче между американцем Тейлором Фрицем и норвежцем Каспером Руудом.
Финал турнира пройдет 4 мая. В прошлом году победителем розыгрыша стал россиянин Андрей Рублев.