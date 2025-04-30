Рынок коммерческой недвижимости ждет резкое сокращение ввода площадей

Объемы ввода коммерческой недвижимости в Москве к 2026 году могут сократиться на 51% для офисов, на 29% для складов и на 71% для торговых центров, сообщили «Ъ» в консалтинговой компании CMWP. Основные причины — высокая стоимость кредитов и рост строительных издержек.

В офисном сегменте дефицит площадей достиг рекордных 3,7% вакансии, отмечает CORE.XP. До 71% помещений в новых бизнес-центрах распродаются еще на этапе строительства.

Складской рынок, напротив, переживает спад из-за сокращения спроса со стороны онлайн-ритейла. Доля e-commerce в аренде упала с 47% до 15% за год.

Торговая недвижимость страдает сильнее всего: новые проекты практически не запускаются из-за перетока покупателей в онлайн и дефицита арендаторов. В 2025 году ожидается выход на 57% меньше новых брендов, чем годом ранее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стройки не в ударе».