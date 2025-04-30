Стройки не в ударе

Рынок коммерческой недвижимости, который активно развивался последние годы, похоже, скоро столкнется с кризисом. По прогнозам консультантов, к концу 2026 года объемы ввода офисов в Москве сократятся на 51% год к году, складов — на 29%, торговых центров — на 71%. Причина — в высокой стоимости заемного финансирования и растущих затратах на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Объем ввода офисной недвижимости в Москве к концу 2026 года сократится на 51% год к году, до 360 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CMWP. По прогнозам консультантов, снижение этого показателя фиксируется и в других сегментах коммерческой недвижимости. По итогам 2026 года объем нового строительства складских комплексов в Москве и Подмосковье уменьшится на 29% год к году, до 1,2 млн кв. м, а торговой недвижимости — на 71% год к году, до 76 тыс. кв. м, отмечают в CMWP.

Падение объемов ввода коммерческой недвижимости в 2026 году объясняется подорожанием заемного финансирования из-за высокой ключевой ставки ЦБ и ростом издержек на строительство, констатирует руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. Она добавляет, что в такой ситуации многие девелоперы предпочитают откладывать сроки вывода на рынок своих объектов.

В офисном сегменте заметное сокращение объемов нового строительства будет происходить на фоне острого дефицита свободных площадей из-за высокого спроса, отмечает директор департамента аналитики консалтинговой компании Nikoliers Людмила Герлиц. Средняя вакансия на офисном рынке Москвы по итогам января—марта 2025 года составила 3,7%, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Основной объем помещений в бизнес-центрах реализуется еще на этапе строительства, а уже к моменту ввода в эксплуатацию вакансия в таких объектах минимальна, поясняет госпожа Герлиц. Только в 2025 году доступными для покупки остались около 29% офисных пространств из 667 тыс. кв. м, подсчитала она.

Обратная ситуация наблюдается в складском сегменте, где объемы ввода снизились из-за охлаждения рынка после активного роста последние три года, отмечают в CORE.XP. Крупные онлайн-ритейлеры, которые ранее являлись основными потребителями складской недвижимости, на текущий момент предпочитают оптимизировать логистические цепочки в существующих объектах, сдавая лишние площади в субаренду, поясняет руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Доля компаний из сферы электронной коммерции сократилась до 15%, что на 32 процентных пункта меньше год к году, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко.

В сложившейся ситуации застройщики складской недвижимости занимают выжидательную позицию, однако после потенциального смягчения денежно-кредитной политики объемы ввода к концу 2027 года могут вырасти, отмечает Константин Фомиченко. По прогнозам CMWP, объем нового строительства складов по итогам 2027 года вырастет до 1,5 млн кв. м, что на 25% больше, чем в 2026 году.

Самым чувствительным к геополитическим изменениям оказался рынок торговой недвижимости, где консультанты прогнозируют самое большое падение объемов ввода. Дополнительное давление на сегмент оказала переориентация потребителей на онлайн-покупки, что приводит к пересмотру концепций и форматов развития торговых объектов, отмечает партнер аналитического центра консалтинговой компании Ricci Яна Кузина.

На текущий момент новые проекты по строительству торгцентров практически отсутствуют, отмечает Екатерина Ногай. По ее словам, у операторов такой недвижимости есть трудности с поиском качественных арендаторов. Это объясняется тем, что на российском рынке стали реже появляться новые марки. По подсчетам CMWP, к концу 2025 года на российский рынок выйдет 22 новых бренда, что на 57% меньше год к году.

София Мешкова