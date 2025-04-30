Экспортеры запаслись токсичной валютой

За апрель эмитенты разместили шесть выпусков валютных облигаций на сумму более $1,5 млрд (в эквиваленте). Активность эмитентов в этом сегменте остается высокой, причем на рынок впервые вышли такие компании, как «Газпром» и АЛРОСА. Компании экономят на процентных расходах (по сравнению с рублевыми бумагами), а инвесторы защищают сбережения от возможного ослабления российской валюты. Участники рынка ожидают сохранения высокой активности эмитентов и появления новых эмитентов, ранее не размещавших валютные бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Накануне майских праздников российские эмитенты провели массированную подписную кампанию на валютные облигации. С 10 по 29 апреля они закрыли книги по шести выпускам на сумму более $1,5 млрд (в эквиваленте). Этот результат оказался немногим меньше, чем за март (пять выпусков на $1,9 млрд), но больше, чем в феврале (три выпуска на $1,1 млрд). При этом в апреле крупные эмитенты не предлагали выпуски в юанях, тогда как в предыдущие два месяца объем выпусков в китайской валюте достиг 7,35 млрд CNY.

При этом в апреле компании размещали и дополнительные выпуски (в частности, «Норильский никель» — на $200 млн), и выпуски в новой валюте («Акрон» — на $200 млн, ранее размещал облигации в юанях). Появились и новые эмитенты: «Газпром» разместил два выпуска в долларах и евро — на $350 млн и €350 млн и (см. “Ъ” от 11 апреля), алмазодобывающая компания АЛРОСА — на $350 млн.

В условиях высоких рублевых ставок выпуски валютных облигаций позволяют снизить стоимость заимствований. Все состоявшиеся в апреле размещения долларовых облигаций прошли с доходностью 6,7–13,7% годовых. Доходность рублевых бумаг аналогичных по качеству эмитентов составляла 17–21% годовых. Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков отмечает, что экспортеров привлекает и возможность натурального хеджа валютного выпуска. «Для компаний важно соотносить структуру долга с валютой выручки, особенно в условиях высокой волатильности и торговых ограничений. Бизнесы, работающие с Азией, выбирают юани, экспортеры на другие рынки — доллар»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

Интерес к таким бумагам проявляет и широкий круг инвесторов на фоне укрепления рубля. В апреле средний курс доллара на внебиржевом рынке составил 83,4 руб./$, что на 7,7% ниже среднего показателя марта и почти на 25% ниже значения начала года. «На рынке сложился консенсус, что текущие котировки рубля к доллару предлагают оптимальную точку входа в валютный риск и принятие на себя валютной экспозиции. Вкупе с ожиданиями ослабления рубля к доллару в среднесрочной перспективе инвесторы торопятся войти в валютные хеджирующие инструменты»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs, выпущенному в середине апреля, курс доллара летом может достичь уровня 100 руб./$, в 2026 году он может подняться до 120 руб./$. Аналитики российских банков более оптимистичны в отношении российской валюты, но также не исключают ее ослабления. Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова не исключает того, что к концу второго квартала начнется ослабление рубля. «Летом традиционно растет спрос на валюту как со стороны населения, так и за счет сезонного роста импорта. При этом экспорт на фоне снижающихся цен на нефть упадет, что приведет к дисбалансу экспортно-импортных операций»,— отмечает эксперт. Как результат курс доллара к концу второго квартала 2025 года может приблизиться до 90 руб./$, а к концу года, в базовом сценарии, ожидаемый диапазон составит 95–97 руб./$.

Впрочем, в случае улучшения внешнеполитических условий, достижения договоренностей по украинскому кризису, частичного снятия американских санкций рубль может и сохранить позиции. Однако «отсутствие прогресса в переговорах, ужесточение внешних ограничений будут способствовать тому, что рубль существенно сдаст свои позиции», указывает госпожа Никишова.

В связи с сохранением потребности крупнейших российских экспортеров в валютном финансировании участники рынка ждут сохранения высокой активности на долговом рынке. Эдуард Джабаров не исключает появления на рынке компаний, которые еще не выходили с локальными валютными инструментами. Этому будут способствовать погашения и замещающих, и юаневых облигаций, выпущенных в 2022 году.

Виталий Гайдаев