С миру по рублю

За 2024 год бизнес в Черноземье собрал 391 млн руб. при помощи краудфандинга, подсчитали в Банке России. Наибольшую сумму получили предприятия из Воронежской области (185,3 млн руб.), а меньше всего собрали компании из Орловской области (25,1 млн руб.). В ЦБ краудфандинг рассматривают как альтернативу банковскому кредиту и считают инструмент полезным для начинающих предпринимателей. Участники рынка отмечают «весьма умеренный» интерес бизнеса из макрорегиона к платформам для сбора средств, возможно, из-за неосведомленности о таких возможностях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году предприниматели в регионах Черноземья привлекли около 391 млн руб. с помощью добровольного сбора средств — краудфандинга. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России. Больше всего за счет краудфандинга получили компании в Воронежской области — 185,3 млн руб. В Тамбовской области объем полученных средств составил 58,9 млн руб., в Липецкой — 54,3 млн руб., в Белгородской — 32,3 млн руб., а в Курской — 31,8 млн руб. Меньше всего за счет краудфандинга собрал бизнес в Орловской области — 25,1 млн руб.

В ЦБ отмечают, что привлечь инвестиции для реализации идеи или проекта можно через операторов инвестиционных платформ (ОИП). Деньги могут быть взяты в долг или обменяны на долю в бизнесе либо на сами продукты или услуги. Вкладываться в проекты могут как граждане, так и компании. При этом наибольшей популярностью пользуется предоставление займов.

«Краудфандинг — одна из альтернатив банковскому кредиту. Он хорошо подходит начинающим предпринимателям и стартапам, которым на первых порах бывает непросто привлечь финансирование. Этот инструмент также позволяет получить обратную связь о проекте. Если проект проработан и жизнеспособен, предпринимателю будет проще привлечь средства и по скорости сбора понять, насколько инвесторы в такой проект верят»,— отметил руководитель направления экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Толубаев.

ОИП осуществляют деятельность по организации привлечения инвестиций путем предоставления займов (краудлендинг), приобретения эмиссионных ценных бумаг (краудинвестинг) и утилитарных цифровых прав (УЦП). По данным на 17 апреля 2025 года, в реестре ЦБ числилось 98 действующих ОИП. Наибольшая часть привлеченных в 2024 году средств пришлась на краудлендинг — 76%, 23% — на краудинвестинг.

В целом в России с помощью краудфандинга компании привлекли 54,2 млрд руб., из которых 17,7 млрд руб. в четвертом квартале против 11,1 млрд руб. годом ранее. При этом число активных инвесторов по всем видам ОИП в четвертом квартале в стране снизилось до 46,9 тыс., что стало минимальным значением со второго квартала 2023 года (43,05 тыс. человек). Снижение произошло в основном из-за физлиц, на которые приходится более 90% всех инвесторов ОИП в количественном выражении.

В конце марта в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает увеличение годового лимита инвестиций для физлиц с 600 тыс. до 1 млн руб. Также вводится механизм защиты интересов инвесторов, который в том числе ограничивает разницу между минимальной и максимальной суммами, указанными в инвестиционном предложении, не более чем 25%. Кроме того, документ наделяет ЦБ полномочиями регулировать раскрытие информации и устанавливать требования к капиталу ОИП. Участники рынка заявляли, что благодаря законопроекту у инвестплатформ появляются новые возможности для развития.

Гендиректор инвест-платформы «Мани Френдс» Натали Саенко поясняет, что в Черноземье платформой пользуются предприниматели из пяти регионов: «Бизнес из Воронежской области в основном связан с сельским хозяйством — это торговля сельхозтоварами и мясом. Из Белгорода и Тамбова к платформе обращались строительные компании и торговые. Курская область искала финансирование для таких направлений, как переработка металлопроката и торговля. Также торговые предприятия были из Липецкой области, а кроме этого, финансирование требовалось кофейням и предприятиям из сферы ЖКХ. Орловская область на платформе “Мани Френдс” пока не была представлена».

В краудлендинговой платформе «Инвойскафе» отмечают, что макрорегион представлен в структуре клиентов «весьма и весьма умеренно», что «вызвано слабой осведомленностью» об услугах компании. «Доля Черноземья на платформе составляет не более 2,46% от общего количества представителей предпринимательского сектора. В среднем на макрорегион приходится от 0,1% (Тамбов) до 0,72% (Воронеж и Белгород). В основном это представители сектора розничной и оптовой торговли. В меньшей степени представлены сферы консалтинга, строительства и девелопмента, финуслуг и управления. Также это мелкие предприниматели, у которых разброс предоставляемых услуг может быть крайне большим»,— добавили в «Инвойскафе».

Партнер по бизнес-процессам краудинвестинговой платформы «Брэйнбокс ВиСи» Екатерина Ивановская фиксирует, что инвесторы из регионов Черноземья присутствуют на платформе, в то время как стартапы из макрорегиона пока не заявлялись. «Если речь идет об инвесторах, то это в основном IT-предприниматели и предприниматели реального сектора (производство, пищевая промышленность, торговля)»,— рассказала госпожа Ивановская.

Егор Якимов