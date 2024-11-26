Кредитный портфель прибавил 7%

За девять месяцев 2024 года компании Черноземья привлекли 1,4 трлн руб. банковских кредитов — на 7% больше, чем годом ранее, следует из данных Банка России. Заметнее всего кредитование выросло в Орловской (+43%) и Липецкой (+26%) областях. В Курской и Белгородской областях оно, напротив, снизилось на 7,5% и 3% соответственно. Чаще всего за кредитами обращались организации торговли и аграрные предприятия, при этом в половине регионов в АПК отмечается снижение кредитования. Эксперты связывают рост долговой нагрузки с доступом к льготным программам и отмечают замедление темпа роста кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Банка России, в Черноземье за девять месяцев 2024 года компании привлекли 1,4 трлн руб. банковских кредитов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 трлн руб.). Кредитный портфель компаний в макрорегионе также вырос на 7%, составив 2 трлн руб. (1,9 трлн руб. годом ранее). Заметнее всего кредитование бизнеса выросло в Орловской области — на 43%, с 74,3 до 106,5 млрд руб. Корпоративная задолженность в регионе также увеличилась — на 18,6%, составив 122,4 млрд руб. (103,3 млрд руб. годом ранее).

В Липецкой области предприятия привлекли на 26% кредитов больше, чем в прошлом году (рост с 216,5 до 273 млрд руб.). Кредитный портфель здесь вырос на 10,6% — с 280,6 до 310,3 млрд руб. В Тамбовской области компании взяли в долг 119,5 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее (111,4 млрд руб.). Корпоративная задолженность региона, напротив, снизилась на 10% (со 184,9 до 166,4 млрд руб.). Предприятия Воронежской области привлекли на 6% больше кредитов, чем в прошлом году. Здесь кредитование выросло с 373,5 до 394,8 млрд руб. Кредитный портфель региона увеличился на 12% (с 590 до 655 млрд руб.).

В то же время в Курской области за этот период кредитование бизнеса снизилось на 7,5%, составив 204,8 млрд руб. (222,5 млрд руб. годом ранее). Корпоративная задолженность при этом выросла на 5%, с 397,9 до 415,4 млрд руб. В соседней Белгородской области предприятия также стали меньше брать кредиты — сокращение на 3%. Их объем снизился с 340,1 до 327,7 млрд руб. Кредитный портфель региона увеличился на 2%, с 353,6 до 358,3 млрд руб.

Чаще всего за кредитами в макрорегионе в целом обращались организации торговли, которые привлекли 340 млрд руб. (на 12% больше, чем в прошлом году). Аграрные предприятия привлекли 280,6 млрд руб. кредитов, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Пищевые производства взяли в долг 262,5 млрд руб. (рост на 14,5%).

Однако в отдельных отраслях в разрезе регионов отмечается снижение кредитования. Так, аграрии Воронежской области привлекли на 30,5% меньше кредитов, чем годом ранее (56,7 млрд руб.). В Белгородской области у сельхозпредприятий снизилось кредитование на 16% (до 31,4 млрд руб.), а в Курской области — на 2% (до 33,6 млрд руб.).

При этом в Липецкой области отмечается увеличение кредитования АПК на 47% (до 104,5 млрд руб.), в Тамбовской — на 17% (37,1 млрд руб.), а в Орловской — на 14% (17,3 млрд руб.).

В докладе Центробанка «Региональная экономика» отмечается, что в целом по стране деловая активность предприятий по итогам девяти месяцев 2024 года была выше уровня прошлого года благодаря высокому спросу. Однако в третьем квартале ее рост замедлился из-за охлаждения внутреннего спроса в отдельных отраслях, а также действия факторов на стороне предложения: усиления проблем с трансграничными расчетами, недостатка кадров, сложностей с логистикой.

По итогам первого полугодия 2024 года снижение кредитования бизнеса фиксировалось сразу в трех приграничных регионах Черноземья. Заметнее всего тенденция прослеживалась в Курской области, где долговая нагрузка снизилась на 45,8%. Эксперты связывали тренд с уменьшением инвестактивности в регионах из-за нестабильной оперативной обстановки.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков связывает заметный рост кредитования в Орловской и Липецкой областях с активной поддержкой региональных программ, нацеленных на МСП, сельское хозяйство и промышленность. «В этих регионах динамику кредитования также стимулирует концентрация крупных агропромышленных предприятий, которые расширяют свои мощности и нуждаются в финансировании для увеличения оборотных средств. В то же время снижение кредитования в приграничных Курской и Белгородской областях может быть связано с осторожным подходом бизнеса к займам на фоне высокой ключевой ставки»,— сообщил он.

Эксперт также отмечает рост операционных и процентных расходов в АПК, влияющих на снижение долговой нагрузки аграриев в Воронежской, Белгородской и Курской областях. Рост кредитной активности в АПК Липецкой, Тамбовской и Орловской областей господин Кабаков объясняет «увеличением инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей благодаря доступу к льготным программам». «Кредитование в данных регионах, вероятно, останется на высоком уровне»,— прогнозирует эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что спрос на кредитование «не говорит о его равномерности». «Основная масса спроса на бизнес-кредиты пришлась на первую половину 2024 года. Например, в Липецкой области по итогам первого полугодия бизнес взял займов на 180,2 млрд, что было больше относительно первых шести месяцев 2023 года на 55,8%. Прирост же в 26% по итогам периода с января по сентябрь, наоборот, говорит о резком снижении спроса на кредиты главным образом из-за высокой ключевой ставки»,— считает господин Деев.

Егор Якимов