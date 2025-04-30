Выручка авиакомпаний России в 2024 году выросла до 1,7 трлн рублей

По подсчетам «Ъ», совокупная выручка российских пассажирских авиаперевозчиков в 2024 году достигла 1,7 трлн руб., увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль ведущих компаний превысила 100 млрд руб., а операционная прибыль составила не менее 95 млрд.

Основной вклад обеспечил «Аэрофлот», а рост показателей связан с увеличением числа международных рейсов и ростом цен на билеты.

Выручка 30 авиакомпаний, охватывающих почти 100% пассажирских перевозок, по данным РСБУ и оценкам аналитиков, составила 1,67 трлн руб. (без учета «Победы»). Чистая прибыль 22 перевозчиков — 104 млрд руб., тогда как остальные восемь завершили год с убытком 27,9 млрд.

Операционная прибыль отрасли (без «Победы») выросла в 4,7 раза — до 61 млрд руб., но 15 авиакомпаний остались в убытке. Аналитики связывают это с ростом затрат на обслуживание парка и кредитные расходы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Авиакомпании налетали на рекорд».