На Кубани в 2025 году платных медуслуг оказали на 18 млрд рублей

В Краснодарском крае в январе—феврале 2025 года платных медицинских услуг оказали на 18 млрд руб. В денежном выражении это на 16,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В сопоставимой оценке объем оказанной помощи вырос на 3,4% к соответствующему периоду прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно статистическим данным, в 2024 году жители и гости Кубани потратили на медицинские услуги, оказываемые в регионе, 100,6 млрд руб., что в сопоставимой оценке составило 102,1% к 2023 году.

«Уровень конкуренции в коммерческой медицине Краснодарского края сравним разве что с Москвой и Санкт-Петербургом, причем во всех направлениях. Это и амбулаторная помощь, и стационарная помощь, и моноклиники. Поэтому, безусловно, на Кубани пациенты крайне требовательны как к качеству медицинской помощи, так и к сервису в клиниках»,— отметила Виола Скопец, управляющая центром хирургии и кардиологии CL Doctor.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», жители Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Крыма и Севастополя в первые два месяца 2025 года потратили на медицинские услуги порядка 30 млрд руб. Среди главных стимулирующих спрос факторов эксперты называют рост хронических заболеваний, старение населения, туристическую привлекательность региона и тренд на превентивную медицину.

Маргарита Синкевич