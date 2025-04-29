Конституционный суд сработал не по паспорту

Конституционный суд (КС) РФ принял решение по необычной жалобе уроженца СССР, с детства проживавшего в ФРГ, который попросил считать его гражданином РФ. Российское консульство в Германии без проблем выдавало ему загранпаспорта РФ, а в 2018 году он получил и внутренний паспорт. Но МВД и Верховный суд отказались считать его россиянином, указав на отсутствие архивных записей о вступлении в гражданство. Теперь КС счел, что суды не приняли во внимание как «политико-правовую обстановку» начала 1990-х годов, так и десятилетнюю практику признания заявителя гражданином РФ, постановив пересмотреть его дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жалоба в КС была подана 49-летним жителем Барнаула Александром Карпуниным в феврале 2025 года. Заявитель просил суд признать неконституционными ч. 2 ст. 64 и ч. 1 ст. 328 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ. В них говорится о невозможности оспаривания обстоятельств гражданских дел при вступлении в силу решений судов по ним — и утверждается, что пересматривать такие дела кассация может лишь при существенном нарушении норм процессуального права.

Причиной обращения в КС стала проблема с получением паспорта. В 1991 году господин Карпунин ребенком выехал с родителями в Германию, где встал на учет в консульстве Гамбурга как гражданин СССР. В 2005 и 2012 годах он получил там загранпаспорт РФ. В 2018 году заявителю выдали в Новосибирске и внутренний российский паспорт.

Без проблем живя «на две страны», как описывалось в жалобе, в 2021 году он попытался в связи с 45-летием поменять паспорт в Барнауле. Но в управлении МВД по Алтайскому краю сочли, что Александр Карпунин все-таки не является гражданином РФ.

Сначала Центральный райсуд Барнаула в 2022 году признал незаконным заключение МВД, обязав выдать мужчине документы. В марте 2023 года решение подтвердил Алтайский краевой суд. Но документ заявителю так и не сделали. А в августе 2023 года Восьмой кассационный суд отменил решение нижестоящих инстанций, установив, что господин Карпунин не обращался к властям РФ с заявлением о приобретении гражданства — а значит, юридических оснований для выдачи паспортов не было. В декабре 2023 года эту позицию поддержал Верховный суд РФ. Тогда господин Карпунин отправился в КС.

В его жалобе упоминаются купленные и оформленные в Барнауле земельный участок (в 2010 году) и квартира (в 2019 году) как пример «устойчивой правовой связи» с Россией, а также тот факт, что органы власти за 15 лет «неоднократно» подтверждали его гражданство, выдавая документы. Господин Карпунин сообщил КС, что у него есть и немецкое гражданство. Заявитель просил выдать ему паспорт РФ (см. “Ъ” от 3 марта 2025 года).

В постановлении КС говорится о гражданстве как «устойчивой правовой связи лица с государством, выраженной в совокупности взаимных прав и обязанностей», которая не зависит от отношений с государством и обязательного нахождения на территории страны.

В КС указали на правомерность чиновничьих проверок господина Карпунина, но подчеркнули, что суды не учли «политико-правовую обстановку» начала 1990-х годов, в том числе «отсутствие надлежащего документооборота». В инстанции отметили, что заявитель не менее десяти лет признавался гражданином РФ, а его иностранное гражданство — недостаточное основание «для вывода о неприобретении им российского». Дело жителя Барнаула отправлено на пересмотр. Оспариваемые нормы КАС и закона «О гражданстве» не противоречат Конституции РФ, отметили в КС.

Старший юрист юридической фирмы ЮСТ Алексей Емельяненко согласен, что с учетом фабулы дела Александр Карпунин является российским гражданином, поскольку родился в СССР в семье гражданина СССР, встал на учет в посольстве в Германии и неоднократно получал российские паспорта. Руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова поясняла, что суды исходили из «формального подхода», а заявитель апеллировал к фактическим обстоятельствам — длительному проживанию в стране и неоднократному получению паспортов, что инстанции не учли в полной мере.

Александр Воронов