Паспортами не вышел

В Конституционный суд подана неординарная жалоба: уроженец СССР, ребенком уехавший в ФРГ, просит считать его гражданином РФ. Российское консульство в Германии без проблем выдавало ему загранпаспорта РФ, а в 2018 году он получил и внутренний паспорт. Но МВД и Верховный суд указывают на отсутствие архивных записей о вступлении в гражданство. Опрошенные “Ъ” юристы находят позицию заявителя отчасти обоснованной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с жалобой, поданной в КС жителем Барнаула Александром Карпуниным. Он родился в 1975 году в Новосибирске, а в 1991 году выехал с родителями в Германию, где встал на учет в консульстве Гамбурга как гражданин СССР. В 2005 и 2012 годах он получал в Германии загранпаспорт РФ. Внутренний российский паспорт господину Карпунину выдали в 2018 году в Новосибирске. Он без проблем жил «на две страны», говорится в жалобе, но в 2021 году в Барнауле пошел менять паспорт в связи с 45-летием. Тогда в управлении МВД по Алтайскому краю сочли, что Александр Карпунин не является гражданином РФ. Заявитель обратился в Центральный райсуд Барнаула, который в 2022 году признал незаконным заключение МВД, обязав выдать мужчине документы. В марте 2023 года эту позицию подтвердил и Алтайский краевой суд.

«Решение суда вступило в законную силу»,— утверждается в жалобе, но паспорт заявителю так и не сделали. В августе 2023 года Восьмой кассационный суд после серии проверок МВД отменил решение нижестоящих инстанций, выяснив, что господин Карпунин не обращался к властям РФ с заявлением о приобретении гражданства, и хотя выдача паспортов имела место, юридических оснований для нее не было. В декабре 2023 года эту позицию поддержал Верховный суд.

В жалобе в КС Александр Карпунин заявляет, что его права грубо нарушены, поскольку о его «устойчивой правовой связи» с Россией свидетельствуют купленные и оформленные в Барнауле земельный участок (в 2010 году) и квартира (в 2019 году).

Заявитель цитирует решение первой инстанции о том, что органы власти за 15 лет «неоднократно» подтверждали его гражданство, выдавая документы. Господин Карпунин сообщает, что в барнаульской квартире он был зарегистрирован и жил с момента покупки, а его возвращение в Германию, где проживает его отец, «невозможно в силу обстоятельств и убеждений»: в этом случае, поясняет он, ему придется платить налоги, которые «будут расходоваться на приобретение оружия» для Украины. Господин Карпунин сообщил КС, что у него есть немецкое гражданство; о возможности выхода из него в жалобе не говорится.

Александр Карпунин просит КС признать неконституционными ч. 2 ст. 64 и ч. 1 ст. 328 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ (в них говорится о невозможности оспаривания обстоятельств гражданских дел при вступлении в силу решений судов по ним и о том, что пересматривать такие дела кассация может лишь при существенном нарушении норм процессуального права). Заявитель также просит выдать ему российский паспорт.

Старший юрист юридической фирмы ЮСТ Алексей Емельяненко считает, что заявитель «осуществлял права гражданина страны на протяжении 45 лет».

«Суды, вероятно, исходили из формального подхода об отсутствии документов о принятии гражданства,— полагает руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.— Но заявитель апеллирует к фактическим обстоятельствам — длительному проживанию в России, наличию недвижимости, неоднократному получению паспортов. Это важные аргументы, которые суды не учли в полной мере. Ошибочная выдача паспорта не лишает гражданина прав». Она считает обращение в КС логичным на фоне исчерпания возможностей разбирательств в других инстанциях. Господин Емельяненко считает, что с учетом фабулы дела и по закону «О гражданстве РФ» Александр Карпунин является российским гражданином, поскольку родился в СССР в семье гражданина СССР, встал на учет в посольстве в Германии и неоднократно получал российские паспорта. Отказ поменять заявителю документы основан лишь на результатах проверки МВД, что юрист считает формальным и недостаточным основанием: «Это может быть объяснено множеством факторов, например утратой заявления о вступлении в гражданство или его критическим повреждением». «Как минимум, принимая уплаченные заявителем налоги на недвижимость, государство дополнительно подтвердило его гражданство»,— добавляет Алексей Емельяненко.

Требования Александра Карпунина признать неконституционными ч. 2 ст. 64 и ч. 1 ст. 328 КАС РФ Алина Лактионова находит не вполне обоснованными: «Проблема заявителя не в норме закона, а в том, как она была применена судами». Алексею Емельяненко эти требования тоже кажутся «не вполне точным способом защиты нарушенных прав». Эксперт считает, что заявителю следовало бы просить КС признать неконституционной ч. 1 ст. 4 закона «О гражданстве РФ»: «Она не раскрывает, чем именно может быть подтверждена устойчивая правовая связь с государством».

Александр Воронов