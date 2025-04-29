Светофоры на площади Лядова в Нижнем Новгороде модернизируют за 18 млн рублей

МКУ «Центр организации дорожного движения г. Нижнего Новгорода» 29 апреля заключило контракт с ООО «Автодорстрой» на модернизацию светофоров на улице Студенческой и площади Лядова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость контракта составила 17,8 млн руб. Исполнитель должен будет выполнить работы до 31 октября 2025 года.

Внедрить интеллектуальную систему планируется в два светофора, которые регулируют повороты с площади Лядова на улицу Белинского и с улицы Студенческой на Окский съезд.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде планируют создание единого центра управления дорожным движением.

Анастасия Титова