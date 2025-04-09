Светофоры умнеют постепенно

Нижегородские депутаты предложили региональным чиновникам до конца года разработать предложения по созданию единого диспетчерского центра, чтобы объединить городские и областные структуры, работающие в сфере оптимизации дорожного трафика. Сейчас в Нижнем Новгороде развивают сеть «умных» светофоров, собирающих видеоданные о дорожном трафике и умеющих регулировать движение. Пока эта сеть включает 63 объекта на основных магистралях. В 2025 году региональный Центр развития транспортных систем (ЦРТС) вместе с городской администрацией планирует оборудовать еще 39 светофорных объектов. Старые светофоры приходится полностью менять — от опор до электротехнической начинки. С подробностями с выездного совещания комитета по транспорту — Роман Кряжев.

Областные и муниципальные власти хотят объединить усилия для внедрения «умных» светофоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты транспортного комитета заксобрания Нижегородской области предложили региональным властям создать в Нижнем Новгороде единый центр управления дорожным движением. Свою идею депутаты озвучили во время выездного заседания в ситуационном центре интеллектуальной транспортной системы. В ходе совещания они обсудили развитие сети «умных» светофоров. Сейчас созданием интеллектуальной транспортной системы с «умными» светофорами занимается областной ЦРТС, а регулировку работы светофорной сети проводят муниципальные службы.

Внедрять интеллектуальную транспортную систему в Нижнем Новгороде начали в 2021 году. Сейчас в городе в нее входят 63 светофора. Камеры с датчиками на перекрестках автоматически считают машины и пешеходов, аккумулируя данные о плотности и интенсивности движения, средней скорости потока, ДТП и прочих препятствиях для транспорта, вроде выпавших на дорогу грузов. Как рассказал и.о. директора госучреждения Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Александр Бачурин, они также интегрировали ИТС с видеокамерами системы «Безопасный город», которые выходят на проезжую часть, и это расширило возможности системы.

Кроме управления трафиком за счет регулировки работы светофоров, ИТС может включать разные подсистемы: от метеомониторинга, слежения за состоянием дорог и вызова аварийных комиссаров до обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта, весогабаритного контроля, фиксации ДТП.

По словам Александра Бачурина, пока в приоритете у них дальнейшее развитие видеоаналитики для управления транспортными потоками в режиме реального времени. Руководитель ЦРТС рассказал, что в этом году объектами ИТС оборудуют улицу Белинского, Нижневолжскую набережную, проспект Гагарина, Канавинский мост и другие места, чтобы достичь первого «уровня зрелости» системы из пяти намеченных. Чем больше система будет наполнена данными, тем точнее будут ее прогнозы и эффективнее меры по ускорению движения.

В пример был приведен работающий в «умном» режиме участок трассы от деревни Ольгино до улицы Ларина, где за счет коррекции работы светофоров удалось примерно на 10% увеличить среднюю скорость транспортного потока.

«Для Москвы средняя скорость составляет 25 км/ч. Если у нас в Нижнем Новгороде удастся держать ее на уровне 40–45 км/ч, это будет очень хороший результат»,— отметил Александр Бачурин.

Депутат Василий Суханов предложил по примеру столицы снизить время «зеленого света» для пешеходов, считая, что нижегородцы довольно медленно переходят автодороги. По словам депутата, в существующих экономических условиях для ускорения трафика в Нижнем Новгороде сначала нужно выжать все возможное из «умной» светофорной сети, затем создавать надземные и подземные пешеходные переходы. «Мы не настолько богаты, чтобы строить дороги-дублеры, их проекты нужно откладывать на последнюю очередь», — добавил он.

Впрочем, создание ИТС тоже стоит не дешево. В этом году ЦРТС совместно с администрацией намерен заменить 39 светофоров. По оценке директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, это обойдется в 400 млн руб. Старые светофорные объекты приходится менять полностью, начиная с опор и убирая электрокабели в подземные каналы по проекту «Чистое небо».

Всего в Нижнем Новгороде 527 светофоров, из которых городской центр безопасности дорожного движения может дистанционно управлять 198 светофорами через контроллеры на сим-картах. Однако видеокамер, как на светофорах ИТС, у них нет.

Стороны рассказали, что взаимодействие у них отлажено, но председатель транспортного комитета Владимир Солдатенков призвал к тому, чтобы на уровне города или области объединить разные системы управления. Александр Бачурин ответил, что идею единого диспетчерского центра с круглосуточным режимом работы они поддерживают, но в команде по внедрению ИТС больше «айтишников», чем специалистов по управлению трафиком, и надо наработать соответствующий опыт. В целом демонстрация работы элементов ИТС депутатов впечатлила.

По итогам совещания представители ЦРТС пообещали к октябрю подготовить свои предложения по созданию единого центра управления дорожным движением в Нижнем Новгороде.