Узор на ткани города

Преображение исторической части Петербурга требует от девелоперов оглядки на контекст окружающей застройки. Как отмечают участники рынка, работая в центре, приходится балансировать между сохранением идентичности среды и созданием комфортного современного жилья. Но делать это можно по-разному. За пределами центра — свои вызовы и сложности. Все это вкупе обеспечивает многообразие современной архитектуры Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затраты девелоперов на архитектуру и работу с именитыми архитекторами в конечном счете окупают себя, ведь существует значительный сегмент покупателей, для которых архитектура их дома — важный и статусный показатель и даже один из первостепенных факторов покупки

Фото: Группа RBI Затраты девелоперов на архитектуру и работу с именитыми архитекторами в конечном счете окупают себя, ведь существует значительный сегмент покупателей, для которых архитектура их дома — важный и статусный показатель и даже один из первостепенных факторов покупки

Фото: Группа RBI

Творческое переосмысление среды

Собеседники «Ъ-СПб» сходятся во мнении, что для центра города важна в первую очередь соразмерность, какой бы путь ни выбирал архитектор: опору на исторический контекст и переосмысление архитектуры прошлого или смелую дискуссию с этим прошлым, с игрой на контрасте эпох. Проект в любом случае не должен доминировать над существующей застройкой, даже если его реализует мировая звезда. «Это могут воспринять как неуважение к городу, его традициям и истории,— делится мнением руководитель архитектурной мастерской FUTURA-Architects Олег Манов.— Важно также учитывать используемые в фасадах материалы и процент остекления. Чем больше стекла предполагается на фасаде, тем хуже здание вписывается в окружающую среду. Особенно если это стекло как зеркало отражает окружающие исторические дома».

А вот повторять стилистику дореволюционных доходных домов вовсе не обязательное требование. Сегодня скорее приветствуется творческое переосмысление пространства и есть успешные примеры совершенно разных подходов к тому, как вести этот архитектурный диалог со средой, созданной зодчими прошлого, замечает вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин. «Вступать в диалог со средой, учитывая традиции и дух места, — более сложная задача, чем простое копирование, и архитектор и девелопер могут проявить здесь творческое начало. Таковы, например, наши проекты "Созидатели" и "Болконский" в Адмиралтейском районе»,— добавляет эксперт.

Затраты девелоперов на архитектуру и работу с именитыми архитекторами в конечном счете окупают себя, ведь существует значительный сегмент покупателей, для которых архитектура их дома — важный и статусный показатель и даже один из первостепенных факторов покупки, уверен Михаил Гущин. По оценке управляющего партнера ГК Fizika Development Александра Кравцова, в зависимости от масштаба и расположения объекта затраты девелоперов на архитектуру могут достигать 30–35% от общего бюджета проекта.

Новаторство и традиция

За пределами исторического центра, где не такой строгий исторический контекст, диапазон возможных подходов и концепций еще более широк. Многое зависит и от текущих трендов: так, яркие жизнерадостные фасады уступили место природным оттенкам. Но для многоэтажной застройки критически важно, чтобы здания визуально и психологически не давили на людей. Девелоперы с этой целью могут даже консультироваться с психологами, учеными и ведущими бюро ландшафтного дизайна, что в свое время сделала RBI, создав комплексную концепцию комфортной визуальной среды, указывает Михаил Гущин.

При этом эксперты говорят, что новшества допустимы и в историческом центре. Архитектура Петербурга всегда была новаторской, считает Олег Манов. «Стремление к развитию — часть петербургского кода. Здесь всегда использовались новые технологии и самые передовые для своего времени архитектурные решения. Конечно, это было связано с тем, что девелоперы тех лет, с одной стороны, могли себе это позволить, а с другой — на это был спрос. К сожалению, последней значимой с точки зрения архитектуры эпохой для нашего города стал конструктивизм, который подарил довольно много шедевров. Затем на протяжении десятилетий мы погрузились в атмосферу "имперского города с областной судьбой", когда все жили в декорациях прошлого, при этом построить что-то заметно новое и прорывное не было ни средств, ни политической воли,— отмечает архитектор.— Именно эта эпоха и сформировала нынешнюю охранительную позицию, от которой, по моему мнению, нужно отходить. Строить в историческом центре можно и нужно».

То, насколько гармонично девелоперу удается сочетать новаторство и традицию, трудно поддается объективному измерению. Но есть достаточно авторитетные попытки такой оценки: к примеру, в последние 20 лет наиболее примечательные образцы современного зодчества попадают в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев. Книга стала знаком качества, ее пополняют каждый год не более чем четырьмя-пятью объектами. Экспертами выступают архитекторы, историки и деятели культуры во главе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. В «Белую книгу» в свое время вошли Новая сцена Александринского театра, Академия танца имени Бориса Эйфмана, реконструкция Главного штаба, Манежа и Левашовского хлебозавода. Из жилых проектов там можно увидеть дом на Малом проспекте В. О., 9, Ariosto! и Modum на Плесецкой улице, «Таврический» на проспекте Чернышевского, «Четыре горизонта» на Пискаревском проспекте, Futurist на Петроградской стороне. Этими объектами архитекторы по-своему переосмыслили традиции и контекст среды, предложили их оригинальное прочтение.

Катализатор благоустройства

Современные технологии позволяют создавать лаконичные, элегантные здания, которые не спорят с историей и при этом совместимы с уровнем комфорта, нужного современному покупателю, уверена гендиректор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова. «Сделать жизнь в центре города комфортной для семейного проживания можно, создав в проекте необходимую инфраструктуру для детей и родителей, а также уделив особое внимание общественным пространствам. Дополнительным преимуществом будет тихий и зеленый двор без машин — крайне востребованное решение для новых домов в центре города»,— добавляет госпожа Кравцова.

Если проект выполнен профессионально и с уважением к среде, он может стать не только выдающимся образцом современной архитектуры, но и катализатором благоустройства района. Так, например, случилось с территорией бывшего Левашовского хлебозавода. Реконструкция регионального памятника и строительство клубного дома Futurist завершились два года назад. С тех пор в некогда трущобном квартале кипит новая жизнь: появились рестораны высокой кухни, открылись дизайнерские салоны и галереи, книжные магазины. Новый сквер и площадь перед Левашовским привлекают горожан, а сам хлебозавод стал общедоступным культурным пространством, где проходят выставки, концерты, лекции, фестивали и театральные постановки и хранится память места: создан мультимедийный мемориал в память о блокаде Ленинграда.

«В этом проекте важна не только сложная реконструкция исторического объекта — здания хлебозавода, но и органично вписанные в ткань Петроградской стороны новые дома. Это хороший пример соблюдения пропорций, использования подходящих материалов и чувства уместности»,— резюмирует Олег Манов.

Ксения Ахметжанова