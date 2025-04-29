«Папа Карло» снял стружку в суде

Подмосковная компания «КЛС-Трейд» (бренд «Интерскол») проиграла спор о защите деловой репутации. Производитель бытовых электроинструментов пытался взыскать 15 млн руб. компенсации с сочинских блогеров за размещенный в интернете видеообзор инструмента «Интерскол». Истец также требовал удалить ролик и выпустить опровержение. Юристы говорят, что суды чаще всего расценивают выводы «обзорщиков» товаров именно как субъективные мнения, которые законом не запрещено высказывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в заявленных требованиях ООО «КЛС-Трейд». Фирма пыталась отсудить у сочинской компании «Папа Карло» 15 млн руб. в качестве репарационного ущерба. Также производитель бытовых инструментов просил обязать ответчиков опровергнуть заведомо ложные сведения, размещенные на канале YouTube, и выпустить опровержение.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КЛС-Трейд» зарегистрировано в 2016 году в Химках. Основной вид деятельности — торговля оптовая ручными инструментами. Является эксклюзивным дистрибутором торговой марки «Интерскол». Руководитель Виктория Игнатьева. В 2024 году чистая прибыль компании составила 133,1 млн руб. OOO «TK "PAPA KARLO"» зарегистрировано в 2014 в Сочи. Основной вид деятельности — торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Директор Николай Коломин. В 2024 году чистая прибыль компании составила 25,3 млн руб.

Как следует из материалов дела, в мае 2023 года на YouTube владельцы канала «Папа Карло» разместили видеосюжет под названием «Бытовой Франкенштейн Мультимакс». В нем блогеры сделали обзор электроинструмента «Интерскол». В обзоре содержались характеристики инструмента, были подробно разобраны его достоинства и недостатки. В частности, в ролике особо подчеркивалось, что большая часть комплектующих китайского производства, тогда как истец заявлял, что инструмент произведен в России. Ответчикам удалось доказать, что некоторые части инструмента действительно произведены в КНР.

В ходе судебных разбирательств было проведено несколько видов экспертиз, в том числе лингвистических. Они не показали, что «в высказываниях ответчиков содержались не соответствующие действительности выражения и порочные сведения». В другом экспертном заключении особо отмечено, что в видеоролике представлена информация о пригодности использования данного электроинструмента в бытовых целях. Следовательно, говорится в выводах суда, в указанной части суд также не усматривает несоответствия предоставленной ответчиками информации фактическим обстоятельствам дела.

«Субъективное восприятие истцом стиля изложения мнения как негативного не может свидетельствовать о его безусловно порочащем характере, поскольку отрицательное суждение о каком-либо лице или событии является одним из проявлений свободы слова и мыслей, и само по себе не может являться основанием для привлечения лица к ответственности в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Субъективное мнение не может быть исключительно положительным или отрицательным и носит характер оценочного суждения»,— говорится в решении суда.

По мнению заместителя председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниила Черных-Аипова, чтобы выиграть дело о защите деловой репутации, истцу, во-первых, необходимо доказать, что у него в принципе есть деловая репутация, то есть сам факт того, что относительно его деятельности и продукции существует какое-то устоявшееся мнение, причем, очевидно, положительное. Во-вторых, ему нужно доказать, что распространяемая ответчиком информация мало того, что противоречит этому мнению, но и, что принципиально важно, носит заведомо ложный характер и преследует задачу очернить истца и причинить ему ущерб. В-третьих, ему необходимо не только оценить причиненный ответчиком ущерб, но и подтвердить понесенные убытки и упущенную выгоду в результате снижения спроса на его товары и услуги.

«Все три задачи, которые в рамках таких споров стоят перед истцом, трудно достижимы. И итоги социологических исследований, и выводы лингвистов, и данные об изменении продаж могут быть оценены судом скептически. Более того, даже если суды удовлетворяют такие иски, обычно размер требований снижается до символических сумм, которых недостаточно даже для того, чтобы покрыть судебные расходы»,— поясняет юрист.

Практика формируется таким образом, что выводы «обзорщиков» относительно товаров и услуг расцениваются именно как субъективные мнения. «То есть законом не запрещено высказываться относительно того или иного товара и его производителя, если эти высказывания не носят оскорбительного характера и не содержат в себе призывы совершать или, наоборот, не совершать некие действия, которые могут повлечь за собой причинение материального или иного ущерба»,— говорит юрист.

С ним согласен партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По его словам, сообщение негативных сведений, порочащих деловую репутацию, не является противозаконным само по себе. Противозаконным является сообщение именно ложных негативных сведений. «В данном деле истцу не удалось доказать ложность сведений. Ответчики продемонстрировали, что инструменты "Интерскол" действительно уступают другим инструментам с точки зрения эксплуатационных характеристик. Кроме того, указание на изготовление инструмента в Китае, являясь правдивым, также не порочит деловую репутацию»,— пояснил господин Клеточкин.

Елена Турбина