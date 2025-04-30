Третейский суд не устоял

Арбитражный суд Москвы решил, что третейский суд не вправе снижать до нуля неустойку за невыполнение обязательств по договору и немотивированно перекладывать все расходы по рассмотрению дела на одну сторону спора. Решение вынесено в споре, где «Феско интегрированный транспорт» (ФИТ) взыскивала с белорусской «Индастриал Карго» долг за перевозку грузов. Арбитр присудил в пользу ФИТ часть задолженности, но отказался взыскать неустойку и возложил все судебные издержки на истца. Столичный суд счел это нарушением принципа законности, посчитав, что установленные для государственных судей правила распространяются и на третейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по спору о пределах снижения неустойки и распределении судебных расходов при разбирательстве в третейском суде. Тяжба связана с договором транспортной экспедиции по организации перевозки грузов, заключенным в апреле 2022 года российским ООО «Феско интегрированный транспорт» (ФИТ, входит в группу FESCO) и белорусским ООО «Индастриал Карго» (ИК). Споры по контракту подлежали рассмотрению в арбитраже, администрируемом Российским арбитражным центром (РАЦ) при РИСА. Туда и обратилась ФИТ в связи с неоплатой ИК ряда счетов за услуги по перевозке, потребовав $118,9 тыс. долга, $18,4 тыс. неустойки и $13,6 тыс. арбитражного сбора (плата за рассмотрение дела).

Государственный против третейского

23 мая 2024 года третейский суд взыскал с ИК $8,7 тыс. долга, признав часть выставленных счетов неправомерными. Во взыскании неустойки было отказано полностью с указанием на то, что ее расчеты не обоснованы и «с большей долей вероятности приведут к неосновательному обогащению ФИТ за счет ИК ввиду простоев, допущенных по вине самого ФИТ». Здесь арбитр сослался на ст. 333 Гражданского кодекса РФ (ГК), указав, что закон не ограничивает его право уменьшить неустойку до нуля. Уплату всего арбитражного сбора третейский суд возложил на истца.

Не согласившись с третейским решением, ФИТ обратилась с заявлением о его отмене в государственный суд, считая нарушенным принцип законности. По мнению истца, арбитр «руководствовался не условиями договора и императивными нормами российского права по регулированию перевозок, а своим видением "разумного и добросовестного" поведения экспедитора». ФИТ сочла, что полный отказ во взыскании договорной неустойки нарушает баланс интересов сторон, а арбитражный сбор нужно распределить между истцом и ответчиком. Арбитражный суд Москвы согласился с тем, что арбитр не вправе полностью отказывать в неустойке, если часть долга была признана обоснованной, а снижать неустойку по денежным обязательствам ниже ключевой ставки ЦБ РФ запрещают ст. 395 ГК и разъяснения Верховного суда РФ (ВС). Третейский суд с местом разбирательства в России, чьи решения будут исполняться в российской юрисдикции, обязан соблюдать эти ограничения, а их нарушение противоречит публичному порядку, говорится в судебном акте.

Также столичный суд отметил, что согласно положению РАЦ об арбитражных сборах и расходах они распределяются пропорционально удовлетворенным требованиям, а отнести все издержки на одну из сторон можно лишь в случае злоупотребления ею процессуальными правами. Поскольку в третейском решении подобных фактов злоупотреблений не приводилось, государственный суд признал возложение на истца всей суммы сбора неправомерным и нарушающим право ФИТ на судебную защиту. В результате третейское решение было отменено в части выводов по неустойке и арбитражному сбору.

В FESCO и ИК не ответили на запросы “Ъ”.

Закон и публичный порядок

Юристы уточняют, что теперь для взыскания неустойки истцу нужно будет снова подать иск в РАЦ и оплатить сбор. Управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский говорит, что в разных странах разный подход к ошибкам арбитров с расчетом неустойки и не везде необоснованное начисление или снижение неустойки относят к нарушению публичного порядка. Вместе с тем, отмечает господин Гребельский, после постановлений Конституционного суда РФ от 3 октября 2023 года и от 16 апреля 2024 года российские государственные суды фактически приравнивают принцип законности к публичному порядку. В российской практике нарушение принципов законности, баланса интересов сторон, запрета на необоснованное лишение законных требований — распространенное основание для отмены третейских решений, признает и партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин.

Господин Сорокин поддерживает вывод государственного суда о том, что «полный отказ по неустойке допустим только при отсутствии нарушения обязательства». Партнер АБ NSP Илья Рачков согласен, что арбитр не вправе был снижать неустойку до нуля при частичном взыскании долга, поскольку это противоречит нормам закона и разъяснениям ВС, а спор рассматривался в РФ по российскому праву. Цель ограничения низшего предела неустойки — защитить кредиторов и не допустить необоснованного освобождения должников от ответственности за неисполнение договорных обязательств, поясняет господин Рачков.

Вместе с тем господин Гребельский считает, что третейский суд «обладает гораздо более широкой дискрецией», чем государственный суд, а ошибки с расчетом неустойки относятся к существу третейского решения, которое госсуд пересматривать не вправе. Если арбитр установил, что услуги не были выполнены по вине кредитора, то должника следовало вовсе освободить от ответственности на все время просрочки кредита по ст. 401, 405 и 406 ГК, а не идти по ст. 333 ГК через снижение размера неустойки до нуля, полагает партнер Lidings Александр Попелюк. Вместе с тем, по его словам, ссылка на неправильную статью не привела к неправильному решению, и если бы такое решение вынес госсуд, апелляция бы его не отменила.

Что касается распределения арбитражного сбора, Илья Рачков напоминает, что в третейских судах действует правило «costs follow the event» (расходы следуют за событием), и если иск удовлетворен полностью, то расходы несет ответчик, а если иск отклонен — истец. В случае частичного удовлетворения на истца возлагается только часть арбитражного сбора пропорционально излишне заявленным требованиям, уточняет он. Отклонение от пропорционального распределения возможно «только при доказанном недобросовестном поведении стороны (например, затягивание процесса)», добавляет господин Сорокин.

Александр Гребельский допускает, что арбитру следовало подробнее обосновать свою позицию об отнесении издержек на истца. Впрочем, Александр Попелюк полагает, что вывод государственного суда о недостаточной мотивированности решения арбитра в этой части «по сути означает пересмотр решения третейского суда», что по закону не допускается. В мировой практике были случаи, когда расходы возлагали на выигравшую спор сторону и это не признавалось нарушением публичного порядка, отмечает господин Гребельский. В мае 2019 года Верховный суд Калифорнии указал на такую ошибку арбитра, но не счел себя вправе исправлять ее и не признал ошибку настолько вопиющей, чтобы отменить третейское решение.

Диана Лисунова, Анна Занина