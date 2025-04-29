Мэрия Уфы отдала под проектирование 35 га земли возле Кошкиного леса

Администрация Уфы разрешила Карине Кармышевой разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Воинов-Интернационалистов, Сипайловской, Шайхзады Бабича и Рудольфа Нуреева. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Ориентировочная площадь территории — 34,97 га. Она попадает в зоны смешанной жилой застройки и смешанного функционального использования, где возможно размещение объектов общественного, производственного, коммунально-складского и жилого назначения.

Как следует из открытых данных, большая часть территории застроена индивидуальными жилыми домами. В квартале также построены многоэтажные дома, хозяйственные и административные здания, возводится ЖК «Вершина».

Карина Кармышева в реестре предпринимателей отсутствует. По данным из открытых источников, ее полная тезка в 2013 году окончила архитектурно-строительный факультет УГНТУ.

Наталья Балыкова