Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе перед судом предстанет подросток за попытку сбыта наркотиков

Уфимский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и 21-летней местной жительницы, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2023-2024 годах обвиняемые получали от своего «куратора» координаты партии наркотиков. Расфасовав их на мелкие части, они прятали их в тайники на территории Уфы и Уфимского района.

Обвиняемые были задержаны полицейскими. Несовершеннолетний обвиняемый признал вину полностью, а его соучастница причастность к сбыту отрицала.

Материалы уголовного дела в отношении «куратора» выделены в отдельное производство.

Майя Иванова

Новости компаний Все