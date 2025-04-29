В Уфе перед судом предстанет подросток за попытку сбыта наркотиков

Уфимский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и 21-летней местной жительницы, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2023-2024 годах обвиняемые получали от своего «куратора» координаты партии наркотиков. Расфасовав их на мелкие части, они прятали их в тайники на территории Уфы и Уфимского района.

Обвиняемые были задержаны полицейскими. Несовершеннолетний обвиняемый признал вину полностью, а его соучастница причастность к сбыту отрицала.

Материалы уголовного дела в отношении «куратора» выделены в отдельное производство.

Майя Иванова