Для сирот в Башкирии купят квартиры на 2,8 млрд рублей

В этом году в Башкирии на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 2,8 млрд руб., в том числе 2,5 млрд руб. — из бюджета республики, сообщил на совещании с главами администраций районов и городов премьер-министр региона Андрей Назаров. В целом законтрактовано более 1,2 млрд руб. выделенных средств, в том числе 38% — из республиканского, 100% — из федерального бюджета, отметил он.

С начала года обеспечили квартирами 128 детей-сирот, в том числе 91 человек — жильем, купленным администрациями муниципалитетов 2024 году, доложил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.

«Объем финансирования мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот на этот год позволит обеспечить жилыми помещениями либо выплатами 749 лиц указанной категории», — отметил он.

Андрей Назаров поручил администрациям до 1 июля обеспечить 100% контрактацию средств бюджета республики, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот.

Майя Иванова